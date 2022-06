Johnson: “Capisco Kiev se non scende a patti con la Russia”

Il premier britannico Boris Johnson ha affermato nel corso della conferenza stampa a Kiev col presidente Volodymyr Zelensky di comprendere perché gli ucraini non sono disposti a scendere a compromessi con la Russia di fronte alla sua “barbara” aggressione. “Continuiamo a vedere il deliberato attacco di civili, che indiscutibilmente rappresenta un crimine di guerra e, in un’orrenda eco del passato, la deportazione illegale di persone che secondo le forze armate russe non sono sufficientemente solidali con l’aggressione di Putin”, ha affermato il primo ministro.