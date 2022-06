Johnson a Kiev: “Pronti ad addestrare migliaia di ucraini”

Il Regno Unito è pronto a lanciare una vasta operazione per addestrare migliaia di militari ucraini. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson al presidente Volodymyr Zelensky nel corso della sua seconda visita a sorpresa a Kiev dall’inizio dell’invasione russa. Londra, in collaborazione con i Paesi alleati, potrebbe formare fino a 10mila soldati ogni 120 giorni. Per Johnson questa iniziativa ha tutti i presupposti per cambiare la situazione sul campo.

Johnson, proponendo a Zelensky il suo piano, ha detto di voler inviare un messaggio “chiaro e semplice” al popolo ucraino: “il Regno Unito è al vostro fianco e lo sarà finché non prevarrete”. E ha aggiunto: “mentre i soldati ucraini lanciano missili britannici in difesa della sovranità della loro nazione, lo fanno anche in difesa delle stesse libertà che diamo per scontate”. Ecco che quindi serve a suo avviso “un importante programma di addestramento militare” che potrebbe “cambiare i rapporti di forza” con i russi “sfruttando la determinazione ucraina a vincere”.