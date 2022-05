Johnson a bimbi, “non siete soli, siate orgogliosi”

In una lettera aperta pubblicata ieri sera il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto ai bambini ucraini che dovrebbero essere “immensamente orgogliosi” di sé stessi, con il loro Paese che affronta da tre mesi l’invasione della Russia con lo sfollamento di milioni di rifugiati all’interno dell’Ucraina e all’estero. “Molti di voi - scrive Johnson - hanno visto o sperimentato cose che nessun bambino dovrebbe vedere. Eppure tutti i giorni i bambini ucraini insegnano a tutti noi cosa significa essere forti e dignitosi, a testa alta nei momenti più difficili. Non mi viene in mente alcun modello migliore per bambini e adulti in qualunque luogo”. Il primo ministro britannico ha affermato che “l’assenza di bambini e giovani per le strade e nei parchi” che ha visto quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha accompagnato il mese scorso in giro per Kiev lo ha reso “molto triste”. Ai bambini ucraini Johnson ha detto dunque: “Non siete soli. Potete essere separati dai vostri amici a casa, ma ne avete milioni di altri in tutto il mondo. Qui nel Regno Unito.”