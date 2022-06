Secondo gli ultimi aggiornamenti di intelligence del ministero britannico della Difesa, continuano intensi combattimenti per le strade di Severodonetsk, la città nell’est dell’Ucraina da giorni al centro del conflitto. Entrambi gli schieramenti, ucraino e russo, stanno registrando notevoli perdite. Le forze russe al momento non risultano però avanzare nella parte sud della città. La cattura di Severodonetsk darebbe al presidente russo, Vladimir Putin, il controllo di tutta Lugansk, la regione che, con Donetsk, costituisce il cuore industriale dell’Ucraina, il Donbass.

Il governatore di Severodonetsk Serhiy Gaidai assicura che le forze ucraine “mantengono il controllo della zona industriale di Severodonetsk e stanno distruggendo l’esercito russo”. Circa 800 persone, compresi bambini, si nascondono all’interno della fabbrica chimica Azot della città, che per l’80% è sotto il controllo delle truppe russe. Dal canto suo il ministero della Difesa russo afferma che “i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due aerei MiG-29 dell’aeronautica ucraina fuori dall’insediamento di Snihurivka nella regione di Nikolaev e un jet Su-25 nella regione di Kharkiv nelle ultime 24 ore”.

I russi intanto hanno smantellato l’iscrizione monumentale del nome dI Mariupol che accoglie i visitatori all’ingresso della città per sostituirla con una in lingua russa. Gli occupanti hanno così sostituito il monumento, inizialmente dipinto con i colori della bandiera ucraina, giallo e blu, con uno che riporta la grafia russa del nome di Mariupol e con i colori del vessillo russo: bianco rosso e blu. Nei giorni scorsi - scrive Ukrainska Pravda - in un video diffuso dal Consiglio comunale di Mariupol su Telegram si sentiva un uomo russo che diceva che l’iscrizione “sarà corretta con il normale nome russo della città russa”.