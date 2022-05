Intelligence Kiev, russi hanno pieno controllo Mar d’Azov

I russi “sono diventati cauti, ma il loro raggruppamento navale oggi purtroppo ha il pieno controllo del Mar d’Azov, questo è chiaro, insieme allo Stretto di Kerch, e ora stanno bloccando i nostri porti sul Mar Nero”. Lo ha scritto su Telegram il servizio stampa della Direzione principale dei servizi segreti del Ministero della difesa ucraino citando un rappresentante della Direzione principale, Vadym Skibitskyi, riportato dall’agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. Secondo Skibitskyi, l’obiettivo della Russia è quello di infliggere perdite economiche all’Ucraina impedendo il funzionamento dei porti come zone economiche. “I russi vogliono impedire la circolazione delle merci sia sul territorio ucraino che dal territorio dei nostri porti e sono pronti a utilizzare grandi navi da sbarco e altre navi in caso di operazioni in mare. Ma le nostre azioni li hanno costretti a limitare le attività della Flotta russa del Mar Nero in questa fase”, ha dichiarato Skibitskyi.