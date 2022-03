“Inchiesta procura tedesca su crimini guerra”

Il procuratore generale tedesco Peter Frank ha avviato un’indagine su sospetti crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina. Lo riporta der Spiegel. Secondo informazioni provenienti da ambienti giudiziari, si tratta della cosiddetta procedura strutturale che serve a garantire prove ampie e circostanziate al fine di poter agire contro i singoli autori in seguito, se necessario. Le indagini si riferiscono tra l’altro all’uso di bombe a grappolo, attacchi a zone residenziali e infrastrutture civili, un gasdotto, una discarica di scorie nucleari e una centrale termoelettrica combinata. Al centro dell’inchiesta anche le cosiddette liste di obiettivi, vale a dire politici ucraini di alto rango che devono essere uccisi, che si dice siano possedute da unità russe o cecene dispiegate in Ucraina.