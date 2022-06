“In Ue ci sarà ondata di radicalismo e cambio élite”

L’attuale situazione in Europa “porterà a un’ondata di radicalismo e in prospettiva ad un cambiamento di élite”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento allo Spief a San Pietroburgo, come riferisce la Tass. L’attuale scopo della russofobia rappresenta un tentativo di isolare e “cancellare” una Russia ribelle verso l’Occidente. “L’Unione europea ha perso irreversibilmente la sovranità” mentre “le sue élite ballano con un’altra musica”, ha aggiunto Putin nel suo discorso, come riporta Ria Novosti.