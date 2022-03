I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di spegnere gli incendi divampati vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. E’ quanto riporta sul suo profilo Twitter l’Agenzia internazionale per l’energia atomica riferendo quando comunicato dall’Ucraina. “Lievi aumenti delle concentrazioni di cesio nell’aria sono stati rilevati a Kiev e in due centrali nucleari, ma non ci sono problemi radiologici significativi”, si legge.