Una maggioranza schiacciante di danesi, circa il 67%, ha votato ieri in favore dell’integrazione alla politica di difesa europea, secondo lo spoglio del 97% dei voti. “Stasera la Danimarca ha inviato un segnale importante. Ai nostri alleati in Europa e nella Nato, e a Putin. Dimostriamo che quando Putin invade un Paese libero e minaccia la stabilità in Europa, noi ci riuniamo”, ha dichiarato ieri sera la premier Mette Frederiksen.