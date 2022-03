“Impossibile portare aiuti a Mariupol, Sumy, Kharkiv”

Le agenzie di aiuti sono impossibilitate a raggiungere le persone intrappolate nelle città ucraine circondate dalle forze russe. Lo ha detto il coordinatore delle emergenze del programma alimentare mondiale (Pam), Jakob Kern. Kern, citato dal Guardian, ha affermato che è quasi impossibile consegnare forniture di emergenza alla città portuale assediata di Mariupol o alle città nord-orientali di Kharkiv e Sumy. Il Pam mira a raggiungere 3,1 milioni di persone in Ucraina, ma gli sforzi sono stati ostacolati dalla difficoltà di trovare camionisti disponibili. Centinaia di migliaia di donne e bambini sono tra quelli intrappolati. “Più si va vicino a queste città, più sono preoccupati per la loro sicurezza”, ha detto Kern all’Afp. “E questo significa che non siamo in grado di raggiungere queste persone a Mariupol, Sumy, Kharkiv, nelle città che sono ormai quasi circondate - o completamente nel caso di Mariupol”.