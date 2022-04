Il ministro ungherese: “Anche altri pagano il gas russo in rubli”

Per il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto, la gran parte delle compagnie dell’Europa occidentale che importano gas nell’Ue lo pagano in rubli, in conformità alle richieste di Mosca. Tali compagnie, ha detto Szijjarto citato dai media serbi, aprono conti presso la banca russa Gazprombank, che non è sottoposta a sanzioni e che cambia i loro euro in rubli saldando il conto per il gas.