Il gruppo Swatch chiude i negozi in Russia

I marchi del gruppo Swatch hanno temporaneamente chiuso i loro negozi in Russia. La settimana scorsa avevano sospeso le esportazioni verso il paese. “A causa delle crescenti difficoltà e complessità della gestione delle nostre boutique in Russia, abbiamo deciso di chiuderle temporaneamente”, ha detto un portavoce del gruppo all’agenzia AWP, confermando una notizia dell’agenzia Bloomberg. Il proprietario dei marchi Omega, Longines, Tissot e Blancpain non ha precisato quanti negozi sono colpiti dalla misura, né il fatturato generato. Richemont, proprietario di Cartier, ha sospeso le sue attività commerciali in Russia giovedì 3 marzo. La società con sede a Ginevra aveva già sospeso le attività in Ucraina il 24 febbraio a causa della guerra. I dipendenti interessati ricevono il necessario sostegno finanziario, logistico e morale, aveva precisato Richemont. La settimana scorsa, Swatch ha annunciato la sospensione delle esportazioni in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. UBS stima che Swatch generi il 2-3% delle vendite in Russia e Richemont circa il 2%.