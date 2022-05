Il discorso di Putin: “Un atto preventivo”

Attorno alle 09.00 Vladimir Putin è arrivato nella Piazza Rossa a Mosca per partecipare alla parata del Giorno della Vittoria. Dopo aver salutato alti funzionari militari e veterani in tribuna, si è rivolto a pubblico pronunciando il suo discorso. “Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria”, ha esordito Putin.

La Nato non ci ascolta

“I paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci”, ha proseguito. “La difesa della Patria, quando il suo destino è stato deciso, è sempre stata sacra” ha detto Putin, rivolgendosi ai militari. “State combattendo per il nostro popolo nel Donbass, per la sicurezza della nostra Patria”. “Il nostro dovere è conservare la memoria di coloro che hanno schiacciato il nazismo”, ha detto Putin. “La Russia ha sempre sostenuto la creazione di un sistema di sicurezza uguale e indivisibile”.

Una minaccia ai confini

“L’aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta”. “Mi rivolgo alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass: voi combattete per la sicurezza patria e per il futuro”, affinché “non ci sia sia posto nel mondo per i criminali nazisti”. “I combattenti del Donbass e le truppe russe stanno combattendo sulla loro terra, dove i nostri antenati hanno combattuto il nemico” nazista, ha aggiunto Putin. “L’orrore di una guerra globale non si deve ripetere”, ha sottolineato il leader del Cremlino.