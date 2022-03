Il Consiglio Ue approva il rilascio rapido dei fondi di coesione

Il Consiglio europeo ha approvato una proposta legislativa per mobilitare fondi della politica di coesione per aiutare i rifugiati ucraini. Questa misura, spiega una nota, rafforza anche gli sforzi dispiegati attualmente dagli Stati membri per far fronte all’impatto prolungato della pandemia da Covid. “L’Unione europea ha già accolto quasi 3 milioni di persone sfollate, soprattutto donne e bambini, che fuggono dall’invasione russa in Ucraina. Alloggio, beni di prima necessità, accesso alle cure, trasporti, istruzione e lavoro: l’Europa deve essere all’altezza dei suoi valori per il popolo ucraino”, ha detto Joel Giraud, ministro della Coesione territoriale francese.