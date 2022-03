Il Consiglio d’Europa sospende le relazioni con la Bielorussia

Il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, presieduto dall’Italia, ha deciso di sospendere tutte le relazioni con la Bielorussia perché il Paese sta attivamente partecipando all’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Minsk non potrà più partecipare ad alcuna riunione o attività dell’organizzazione, né continuare a partecipare ad organismi come la Commissione di Venezia. Il comitato ha invece deciso di rafforzare le relazioni con la società civile bielorussa e con l’opposizione in esilio.