Il Brasile può inviare all’Ucraina munizioni per Gepard tedeschi

Dopo l’autorizzazione tedesca all’export di 50 semoventi antiaereo Gepard verso l’Ucraina, è emerso il problema delle munizioni insufficienti. Secondo “Business Insider”, che cita fonti governative, il Brasile sarebbe pronto a mandare in Ucraina 300mila proiettili. Secondo la Bild, la Germania avrebbe da offrire solo 23mila munizioni per i cannoni dei semoventi. Oggi l’ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk, ha dichiarato che senza munizioni i Gepard sono inutili.