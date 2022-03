I tre Paesi baltici espellono 10 diplomatici russi

I tre Paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, hanno espulso in totale dieci diplomatici russi a causa della crisi in Ucraina. Lo hanno comunicato fonti ufficiali di Riga.

“La Lettonia espelle tre dipendenti dell’ambasciata russa in relazione ad attività contrarie al loro status diplomatico e tenendo conto dell’aggressione russa in corso in Ucraina. La decisione è stata coordinata con Lituania ed Estonia”, ha twittato il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics. L’Estonia ha anche espulso tre diplomatici e la Lituania quattro. La Bulgaria ha adottato lo stesso provvedimento.