I Russi possono informarsi sull’Ucraina, dice diplomatico svizzero

I Russi possono informarsi autonomamente sull’invasione del loro esercito in Ucraina, nonostante la propaganda del Cremlino. Lo afferma l’ex ambasciatore svizzero a Mosca, Yves Rossier, che si è recato nella capitale russa ad inizio giugno. L’ambiente era “pesante e fosco”, spiega il diplomatico in un’intervista pubblicata oggi dai giornali del gruppo CH-Media. “Mi hanno detto che non dovevamo credere a tutto ciò che si racconta in Occidente. E penso che sia vero”, aggiunge Rossier. Quest’ultimo dice di non percepito un patriottismo guerrafondaio durante la sua recente visita a Mosca. “Non ho visto nemmeno una sola ‘Z’”, la lettera utilizzata dai soldati russi sui loro veicoli in Ucraina. Se l’Occidente e l’Ucraina hanno commesso degli errori, tuttavia “la responsabilità della guerra incombe unicamente alla Russia. Questo è chiaro”, sottolinea l’ex ambasciatore a Mosca. Ma la Russia ha voluto far parte della NATO e dell’UE, assicura. “Si tratta di occasioni mancate”.