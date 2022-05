I russi non rispettano la tregua a Azovstal

La Russia non ha rispettato la tregua promessa per garantire l’evacuazione dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo hanno denunciato i militari ucraini. “I russi non rispettano la loro promessa di tregua e non consentono l’evacuazione dei civili” che si trovano nei sotterranei dell’acciaieria, ha sostenuto in un videomessaggio su Telegram Sviatoslav Palamar, vice comandante del reggimento Azov, che difende l’impianto.