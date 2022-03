“I russi non rispettano il corridoio umanitario di Mariupol”

Il ministero della Difesa ucraino accusa i russi di non rispettare il corridoio umanitario di Mariupol. “La Russia tiene in ostaggio 300mila civili a Mariupol, impedisce l’evacuazione umanitaria nonostante gli accordi con la mediazione del Cicr (Comitato internazionale della Croce Rossa, ). Un bambino è morto di disidratazione ieri! I crimini di guerra fanno parte della strategia deliberata della Russia. Esorto tutti gli Stati a chiedere pubblicamente: Russia, lascia andare la gente!”, ha scritto oggi il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un tweet.