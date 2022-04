“I russi controllano metà Popasna e deportano i civili”

I russi controllano circa la metà della cittadina di Popasna, nella provincia di Lugansk, più di100 abitanti sono stati uccisi dal 24 di febbraio. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergej Gaidai su Telegram, riportato dall’Agenzia Unian. Secondo Gaidai gli ucraini non hanno più accesso all’area occupata: “I russi stanno deportando i civili nella zona sotto il loro controllo, a Pervomaisk”.”Le battaglie in strada continuano senza sosta, i civili vivono in rifugi antiaerei, non possono uscire a causa della densità dei bombardamenti. Non ci sono più case ancora in piedi. Attualmente, solo i medici militari possono fornire assistenza medica”, aggiunge, riferendo che “in città ci sono ancora più di2.500 abitanti”.