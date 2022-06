I russi ammassano truppe e mezzi in direzione Sloviansk

Le truppe russe stanno rafforzando il loro contingente nella direzione di Sloviansk, una delle principali città del Donetsk ancora sotto il controllo ucraino. Lo ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, come riferisce Ukrinform. “Stanno ammassando soldati, veicoli corazzati pesanti e artiglieria in direzione di Sloviansk. Il nemico sta seguendo le sue tattiche e sta tentando di avvicinarsi alle nostre linee di difesa per usare l’artiglieria dei cannoni contro la città oltre ai missili e agli aerei che stanno usando sistematicamente nella regione di Donetsk”, ha detto Kyrylenko. La scorsa notte, ha aggiunto, i russi hanno aperto il fuoco su tutta la linea del fronte nella regione di Donetsk. Bombardando Kurakhove e Kostiantynivka. Anche Avdiivka è sotto il fuoco, ha aggiunto.