“I Paesi garanti devono essere obbligati a difenderci”

Le garanzie di sicurezza chieste dall’Ucraina a una serie di Paesi prevedono un intervento automatico in caso di un “attacco in qualsiasi forma”. Lo afferma il capo della delegazione negoziale ucraina, David Arakhamia, in un’intervista a Rbc. Con la firma di un accordo di sicurezza, “i Paesi garanti devono essere obbligati, dopo consultazioni il cui tetto è di 72 ore, a fornire l’assistenza necessaria, sotto forma di armi e di intervento delle forze armate o altro”, aggiunge, sottolineando che il “vincolo giuridico” a intervenire in difesa dell’Ucraina sarebbe garantito dalle ratifiche da parte dei parlamenti dei Paesi garanti.