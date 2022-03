Harris, indagine per crimini guerra Russia

Una indagine per crimini di guerra da parte della Russia “dovrebbe assolutamente esserci”: lo ha detto la vicepresidente Usa Kamala Harris in visita in Polonia. Lo riferisce il pool dei reporter al suo seguito. Intanto l’amministrazione Biden sta pensando di imporre sanzioni contro Rosatom, la compagnia statale russa per l’energia atomica. Lo riferiscono fonti informate all’agenzia Bloomberg. L’ente è uno dei maggiori rifornitori delle centrali nucleari in Europa e nel mondo, soprattutto per quanto riguarda l’uranio arricchito. Non sono state prese ancora decisioni definitive, precisano le fonti, e la Casa Bianca si sta consultando con il settore dell’industria nucleare per capire che impatto potrebbero avere le eventuali misure.