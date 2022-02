Guterres: “La carta Onu non è un menu a la carte”

“I principi della Carta Onu non sono un menu a la carte. Non possono essere applicati selettivamente. Gli Stati membri li hanno accettati tutti e devono applicarli tutti”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres commentando la decisione della Russia di riconoscere il Donbass. Con i giornalisti si è detto “profondamente turbato dagli ultimi sviluppi riguardanti l’Ucraina”. La decisione della Russia di riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk “è un colpo mortale per gli accordi di Minsk”, ha affermato Guterres, sottolineando che “quando le truppe di un paese entrano nel territorio di un altro paese senza il suo consenso, non sono forze di pace imparziali, non sono affatto delle forze di pace”.