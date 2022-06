Guterres al G7, passi avanti per l’accordo sul grano

Guterres, che ha tenuto colloqui separati con Ucraina e Russia, ha riferito che c’è un accordo tra le parti per il passaggio del grano da tre porti controllati da Kiev, inclusa Odessa, senza la necessità di sminare i porti. Con un passaggio attraverso il Mar Nero in corsie sicure sotto la supervisione di Ucraina, Russia, Turchia e Onu, ha detto Guterres, secondo quanto riferisce il Guardian.

L’Ucraina, ha aggiunto Guterres, ha accettato la richiesta russa di ispezionare le navi per il grano nelle acque turche alla ricerca di armi prima che raggiungano i porti ucraini.

Le discussioni separate con Mosca si sono concentrate sul fatto che l’Ue dia garanzie che non verranno imposte sanzioni alle esportazioni di grano dalla Russia. I due accordi, ha aggiunto il segretario dell’Onu, sono condizionati l’uno all’altro.

Il Guardian aggiunge che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante il briefing con Guterres, ha convenuto sul fatto che sia possibile un’evoluzione della crisi, ma ha ricordato che ci è voluto quasi un mese per avvicinarsi ad un’intesa e non è stata ancora raggiunta in modo definitivo con Mosca. È stato il premier italian Mario Draghi, aggiunge il Guardian, a chiedere a Guterres un aggiornamento sulla situazione.