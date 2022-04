“Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile” per questo obiettivo. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres incontrando il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov a Mosca. Guteress più tardi sarà ricevuto al Cremlino dal presidente Vladimir Putin.