Guterres a Borodianka: “Inaccettabile nel XXI secolo”

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nella sua visita di oggi in Ucraina prevede tappe nei quartieri di Kiev teatro delle azioni attribuite alle forze russe, quindi Bucha, Irpin e Borodianka. Guterres è giunto in Ucraina dopo essere stato a Mosca. “Quando vedo questi palazzi distrutti dalla guerra, immagino la mia famiglia, mia nipote nel panico e in fuga. Questa distruzione è inaccettabile nel XXI secolo”, ha detto Guterres a Borodianka, una delle cittadine più colpite dall’invasione russa, sostando nella via principale davanti a 5 palazzi di 10 piani parzialmente crollati e bruciati.