Grano bloccato, Zelensky: “Aprire i porti o carestia”

Lo spettro della carestia dietro il blocco dei porti in Ucraina da parte dei russi. In attesa di essere spedite milioni di tonnellate di cereali, tra grano, mais e altri prodotti con conseguenze sugli approvvigionamenti di numerosi Paesi in via di sviluppo ma anche su quelli ricchi. È lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky a lanciare l’ennesimo allarme esortando la comunità internazionale a prendere “misure immediate”. Con il tempo, la situazione può diventare davvero terribile. “I politici - dice - stanno già discutendo le possibili conseguenze della crisi dei prezzi e della carestia in Africa e in Asia”.