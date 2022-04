Gran Bretagna: “Da 35 paesi alleati più mezzi e munizioni”

Più di 35 paesi alleati si sono impegnati a inviare veicoli corazzati e munizioni di artiglieria all’Ucraina per respingere le truppe russe. Lo ha detto il ministro della difesa britannico Ben Wallace al termine di un vertice virtuale dei ministri convocato da Londra.

Wallace ha anche sottolineato che l’esercito di Kiev ha un grande bisogno di artiglieria per contrastare quella russa, particolarmente devastante nel colpire i centri abitati. “La migliore contromisura è rappresentata dall’artiglieria a lunga gittata”, ha aggiunto, e verranno fornite principalmente munizioni per i sistemi d’arma di quel tipo. “Gli ucraini stanno anche cercando veicoli corazzati di diverse tipologie, non necessariamente carri armati, ma sicuramente veicoli protettivi e più sistemi antiaerei”.