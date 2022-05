“Gran Bretagna baluardo della democrazia”

Non è mancato un passaggio di rito sull’invasione russa dell’Ucraina fra le indicazioni del programma annuale del governo di Boris Johnson annunciato per sommi capi nell’ambito del Queen’s Speech. Il discorso del trono letto quest’anno per la prima volta dall’erede Carlo - complice l’ennesimo forfait recente della 96enne regina Elisabetta - durante la cerimonia di apertura della nuova sessione parlamentare britannica a Westminster.

Fra gli impegni riferiti da Carlo “al governo” o “ai ministri di Sua Maestà” (e non “al mio governo” o “ai miei ministri”, secondo la formulazione abituale usata da sua madre), si sottolinea l’ambizione di far sì che il Regno Unito possa “giocare un ruolo leader in questi tempi difficili in difesa della democrazia e della libertà nel mondo, incluso continuando a sostenere il popolo ucraino”.