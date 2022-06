La Casa Bianca non è in grado di confermare la notizia della cattura di due americani in Ucraina da parte dei russi, ma nel caso fosse vera farà di tutto perché ritornino a casa: lo ha detto John Kirby, coordinatore della comunicazione strategica per il Consiglio della Sicurezza nazionale, ribadendo l’invito a tutti gli americani a lasciare l’Ucraina.