Giornalista svizzero ferito nella regione di Mykolaiv

Dopo un controllo gli sarebbe stato portato via anche un passaporto, 3 mila euro in contanti, effetti personali, un casco, materiale fotografico e un laptop. In una nota odierna, il sindacato dei giornalisti Impressum ha “deplorato e condannato vivamente” quella che definisce “una violazione della sicurezza di uno dei suoi membri che stava soltanto facendo il proprio lavoro”. Impressum ha ricordato che ogni giorno dei giornalisti “rischiano la vita per tenere informati e per poter testimoniare sul terreno sulla guerra e la situazione in Ucraina”. Secondo il sindacato, “è inammissibile che giornalisti vengano deliberatamente presi come bersagli dalle forze armate”.