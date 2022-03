Giornalista no war in contatto con Gb? Londra nega

Botta e risposta fra Mosca e Londra su Marina Ovsyannikova, la giornalista divenuta famosa nel mondo per la clamorosa denuncia della guerra in Ucraina fatta giorni fa durante la trasmissione delle news del primo canale della tv di Stato russa. La donna è stata accusata oggi da Kirill Kleimenov, direttore del telegiornale coinvolto, d’aver avuto contatti “con l’ambasciata britannica” in Russia prima d’inscenare la sua protesta.