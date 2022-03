Giornale filo-Putin pubblica numeri perdite nell’esercito russo, poi li cancella: “Era un sabotaggio”

9’861 morti e 16’153 feriti. È il bilancio delle perdite che la Russia avrebbe finora subìto nell’invasione dell’Ucraina. Il dato è stato pubblicato sul portale della Komsomolskaya Pravda, giornale filo-Cremlino, che lo ha attribuito al Ministero della difesa russo. Dopo pochi minuti, le cifre presenti sull’articolo online sono però state cancellate dalla testata, che in un secondo tempo ha sostenuto che i numeri non fossero reali, adducendo un “sabotaggio informatico” quale giustificazione per la pubblicazione del dato errato.