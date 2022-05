Ginevra: oppositori russi a guerra Ucraina condannano politica di Putin

Oppositori russi della guerra condotta da Mosca in Ucraina si sono riuniti oggi alla Place des Nations a Ginevra. Hanno accusato il presidente russo Vladimir Putin di abusare della data dell’8 maggio, giorno della vittoria sulla Germania nazista, per scopi politici.

Sono stati fatti enormi sacrifici per sconfiggere l’’esercito di Adolf Hitler, e oggi «le stesse idee naziste» guidano l’azione della Russia in Ucraina. Con il suo intervento, Vladimir Putin ha distrutto la «fragile pace» che regnava in Europa, ha denunciato Maria Sinitsyna-Rossen, co-organizzatrice della manifestazione.