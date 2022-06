Il fondo speciale da 100 miliardi per l’esercito tedesco ha ottenuto l’ok definitivo oggi al Bundesrat, il Senato federale tedesco. Per rendere possibile la misura annunciata da Olaf Scholz in uno storico discorso al Bundestag, subito dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, sono state varate anche le necessarie modifiche alla costituzione.