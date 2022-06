Gb, Wallace: “Nuove armi per cacciare i russi”

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha compiuto oggi una visita a sorpresa a Kiev - dove è già stato dopo l’inizio della guerra il premier Boris Johnson - e ha avuto un faccia a faccia non solo con il collega Oleksii Reznikov, ma anche il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo una nota governativa diffusa a Londra, Wallace ha potuto fare il punto in prima linea sull’andamento del conflitto e ha discusso degli aiuti del Regno Unito all’Ucraina: in primo luogo di quelli militari, con un riferimento al possibile invio di “nuove armi”. Ribadito “l’obiettivo comune di consentire all’Ucraina di liberarsi dall’occupazione illegale russa”. In un video diffuso sui social si vede fra l’altro Wallace rivolgersi a Zelensky da pari a pari, ed elogiarlo per “il buon lavoro” fatto finora.