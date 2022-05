GB sanziona anche la “fidanzata” e l’ex moglie di Putin

Il governo di Boris Johnson ha allargato le sanzioni anti Mosca in risposta all’invasione russa dell’Ucraina all’ex moglie di Vladimir Putin, Liudmila Oceretnaia, alla ginnasta Alina Kabaeva (indicata dai media come attuale fidanzata dello zar), a una nonna di quest’ultima, ad alcuni cugini e parenti del presidente, nonché ad alcuni altri uomini d’affari.

Oltre a Kabaeva, ex campionessa olimpionica e deputata indicata da tempo dal gossip come la compagna di Putin, dopo il suo divorzio dall’ex first lady e madre delle sue due figlia maggiori formalizzato nel 2014 - nel nuovo elenco compare il nome della nonna di questa, Anna Zatseplina, additata come vicina all’oligarca Ghennadi Timcenko, già sanzionato. Ci sono poi i businessmen Igor Putin, Mikhail Putin e Roman Putin (cugini dello zar i primi due, lontano parente il terzo); nonché Mikhail Shelomov, altro cugino di Putin, alcuni parenti acquisiti e uomini d’affari indicati alla stregua di “amici” personali di Vladimir Vladimirovic (o almeno di figure vicine al potere) quali Aleksandr Plekhov, Mikhail Klishin, Vladimir Kolbin, Viktor Khmarin.