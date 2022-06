Gazprom, +67,5% di forniture alla Cina e tagli dall’Austria

Dall’altro lato, la compagnia energetica austriaca Österreichische Mineralölverwaltung (OMV) ha reso noto una riduzione delle forniture da parte di Gazprom, la multinazionale russa controllata dal Cremlino attiva nell’estrazione e vendita di gas naturale. OMV non ha indicato l’ammontare del taglio. In una nota, la società ha assicurato che l’approvvigionamento di gas per i suoi clienti “al momento resta garantito”.