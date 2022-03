Chiusura in calo per i future sul gas ad Amsterdam. Il benchmark del prezzo del gas europeo, reduce da una serie di record in scia alle tensioni geopolitiche scatenate dall’Ucraina, ha terminato le contrattazioni in flessione del 5,57% a 214,55 euro al megawattora, ritracciando dal massimo storico segnato ieri di 227,2 euro.