G7, pronti ad adozione ulteriori sanzioni contro Russia

Il G7 è pronto ad adottare nuove sanzioni contro la Russia e continuerà a lavorare per evitare che quelle già decise vengano aggirate anche con la vendita di oro da parte della banca centrale russa. È quanto si legge nelle conclusioni della riunione dei leader del G7. Nel comunicato finale i leader del G7 sottolineano la determinazione a imporre “severe conseguenze” alla Russia per la sua aggressione all’Ucraina, “compresa la piena applicazione delle misure economiche e finanziarie già decise”. Per questo i paesi del G7 continueranno a portare avanti una stretta cooperazione e cercheranno di coinvolgere anche altri governi in queste azioni. Il compito di intervenire per evitare che le sanzioni vengano aggirate viene affidato ai competenti ministri e alle iniziative che questi riterranno opportune portare avanti.