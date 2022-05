G7: “Non riconosceremo frontiere imposte con la forza”

Il G7 “non riconoscerà mai le frontiere” che la Russia tenta di modificare con la forza. Lo si legge nel comunicato finale della riunione dei ministri degli Esteri. Il G7 riunitosi per l’occasione in Germania, esorta poi la Cina a “non fare fallire” le sanzioni alla Russia. In merito alle sanzioni, il G7 ne vuole di nuove che prendano di mira i settori da cui la Russia è “dipendente”.