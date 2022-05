I paesi del G7 si preparano a varare un sostegno finanziario diretto al bilancio dell’Ucraina di circa 30 miliardi di euro. Lo scrive Spiegel, in un’anticipazione dell’edizione in edicola del weekend, in vista del G7 finanze della settimana prossima che si terrà vicino Bonn. L’Ucraina ha comunicato che questo è il suo fabbisogno finanziario fino all’anno prossimo.