Frontex, ora tornano più persone di quante ne fuggono

Circa 5,3 milioni di cittadini ucraini si sono rifugiati nell’Unione europea dall’inizio della guerra, a febbraio, mentre il numero totale di sfollati entrati all’interno dei confini europei, compresi i cittadini non ucraini, è di 7 milioni. Lo riporta l’ultimo bollettino di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere.

Nelle ultime settimane si sono registrate più persone che rientrano in Ucraina di quelle che lasciano il paese: tra il 25 e il 31 maggio, infatti, quasi 260’000 ucraini hanno lasciato l’Ue. In totale, 2,3 milioni di ucraini sono tornati nel loro paese dall’inizio della guerra.

La situazione, per quanto drammatica, inizia a migliorare un poco anche all’interno del paese. “Il 23 maggio il numero di sfollati interni in Ucraina è diminuito per la prima volta, per un totale stimato di 7,1 milioni, con una riduzione dell’11% rispetto al 3 maggio”, si legge nel bollettino.