Fra Usa e Russia oltre 10’000 testate atomiche

La Russia ha a disposizione ben 4’477 testate nucleari di varia potenza, delle quali 1’588 sono già schierate e pronte per l’uso. A queste si possono aggiungere le testate in lista per lo smantellamento, ma ancora potenzialmente utilizzabili, per un totale di 5’977. Sono le stime dal think tank indipendente Federation of American Scientists (Fas). Stando al Bulletin of the Atomic Scientists pubblicato da Hans M. Kristensen e Matt Korda il 25 febbraio scorso, 812 testate nucleari sono installate su missili balistici intercontinentale (Icbm), 576 su sottomarini lanciamissili e circa 200 su bombardieri. Circa altre 977 testate nucleari sono in magazzino, insieme ad altre 1’912 testate tattiche, cioè a corta gittata e potenza ridotta da utilizzare ipoteticamente sul campo di battaglia. “In aggiunta alla scorta militare per le forze operative - scrivono i due ricercatori - un ampio numero, circa 1’500, di testate dismesse ma ancora operative sono in attesa di essere smantellate, per un totale di circa 5’977 testate nucleari”.