Finora 18 attacchi contro strutture sanitarie in Ucraina

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha verificato 18 attacchi contro strutture sanitarie in Ucraina. L’ha detto oggi il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. “Finora l’Oms ha verificato 18 attacchi contro strutture sanitarie, operatori di sanità e ambulanze, con 10 morti e 16 feriti”, ha detto Tedros, denunciando che “oltre 2 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina e l’Oms sta aiutando i Paesi circostanti a fornire soccorso per rifugiati, molti dei quali sono donne e bambini”. Le principali criticità mostrate dai profughi sono “ipotermia, congelamento, problemi respiratori, mancanza di cure per malattie cadiovascolari e cancro, oltre che problemi di salute mentale”. L’Oms ha inviato 81 tonnellate di rifornimenti nella regione e sta cercando di ristabilire una fornitura di materiali medici per le strutture sanitarie.