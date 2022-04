“Fino a 9’000 corpi in una fossa comune a Manhush”

Le immagini catturate dal satellite sembrano confermare quello che sul campo le fonti ucraine denunciavano da tempo. Nelle foto si vede ciò che gli esperti interpretano come una fossa comune in via di ampliamento alla periferia di Mariupol, la città che da settimane è al centro della martellante offensiva russa in Ucraina. Secondo il New York Times che ha analizzato le immagini si tratta di circa 300 fosse scavate in prossimità di Manhush, un villaggio circa dieci chilometri a ovest della stessa Mariupol. Fosse scavate nelle due settimane a cavallo tra marzo ed aprile, sempre secondo l’analisi del NYT. La sequenza mostra che il 6 aprile il numero di fosse si era enormemente accresciuto, con circa 200 nuove fosse scavate di fresco.