Filorussi: “Il processo per i prigionieri di Azovstal è inevitabile”

“Last day in Azovstal”: è invece il titolo del video sull’ultimo giorno dei combattenti ucraini nel ventre dell’acciaieria di Mariupol, rilanciato da Ukraine 24. Scorrono immagini potenti, di distruzione e solitudine, che lasciano immaginare un futuro incerto nelle mani del nemico per quei soldati che fino a poche ore prima hanno lottato fino all’ultima goccia di sangue.

“Oggi qualunque concessione alla Russia non è una strada verso la pace, ma una guerra rinviata per molti anni”, ha dal canto suo affermato il capo negoziatore ucraino e assistente del presidente, Mykhaylo Podolyak su Twitter, sottolineando che “l’Ucraina non baratta la propria sovranità né i territori e gli ucraini che vi vivono”.

“E’ un peccato che dobbiamo spiegare una cosa così semplice a media così rispettabili come il New York Times”, aggiunge Podolyak in riferimento ad un articolo del quotidiano newyorkese secondo cui probabilmente l’Ucraina dovrà fare concessioni territoriali per fermare la guerra.