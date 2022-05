“Fermare russi, respingerli e ripristinare integrità”

Fermare l’avanzata russa, cosa che è già stata fatta; espellere la Russia dal territorio ucraino, il lavoro è ora in corso; ripristinare il più possibile l’integrità territoriale dell’Ucraina. Sono le tre fasi del conflitto con la Russia che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha illustrato in un video intervento al vertice del Consiglio degli amministratori delegati del Wal Street Journal, riporta Ukrinform. “Il nostro compito principale è spingere le truppe russe nei territori in cui si trovavano prima del 24 febbraio. Comprendiamo che sarà difficile ripristinare completamente l’integrità territoriale nella penisola di Crimea temporaneamente occupata. Eppure, credo che saremo in grado in futuro, dopo aver mostrato la nostra forza, di passare alla via diplomatica perché ogni guerra finisce con la diplomazia”, ha affermato il presidente ucraino. Zelensky ha sottolineato che il ripristino dell’integrità territoriale entro i confini internazionalmente riconosciuti è l’obiettivo di ogni ucraino. Allo stesso tempo, ha aggiunto, è impossibile fare tutto in una volta.